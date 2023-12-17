Сталася аварія на Ладижинській ТЕС, знеструмлено декілька районів

19 грудня 2023, 14:01

У Вінницькій області сталася аварія на Ладижинській ТЕС, що призвело до відсутності електропостачання у декількох районах. Про це повідомила компанія Вінницяобленерго у вівторок, 19 грудня.

📢«Кілька районів Вінницької області знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС ДТЕК. Ця аварія не пов’язана із ворожими атаками», – зазначено у повідомленні.

Енергетики вживають максимальних зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

📌Згідно з даними Міненерго, станом на ранок 19 грудня через несприятливі погодні умови в Україні зафіксовано відключення електроенергії в 132 населених пунктах.

📅Упродовж минулої доби три блоки на ТЕС були відключені: один для аварійного ремонту, а два – для планового обслуговування. Додатково 432 населених пункти залишилися без світла через бойові дії та інші причини.