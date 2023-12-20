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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
20 грудня 2023, 12:07

Ситуація щодо російського вторгнення на 20.12.2023

За добу Сили оборони знищили 890 російських загарбників та 23 бронемашини ворога: загальні втрати рф становлять понад 349,1 тис. осіб — Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 349190 (+890) осіб,
  • танків ‒ 5814 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10794 (+23) од,
  • артилерійських систем – 8206 (+16) од,
  • РСЗВ – 928 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 611 (+0) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 1612 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10871 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1203 (+3)

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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