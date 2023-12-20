Ситуація щодо російського вторгнення на 20.12.2023

За добу Сили оборони знищили 890 російських загарбників та 23 бронемашини ворога: загальні втрати рф становлять понад 349,1 тис. осіб — Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 349190 (+890) осіб,
- танків ‒ 5814 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10794 (+23) од,
- артилерійських систем – 8206 (+16) од,
- РСЗВ – 928 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 611 (+0) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6316 (+17),
- крилаті ракети ‒ 1612 (+1),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10871 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 1203 (+3)
Дані уточнюються.
Разом переможемо!