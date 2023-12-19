На Дніпропетровщині ЗСУ вдало збили чергову російську ракету Х-59

Сьогодні, 20 грудня, силами оборони України була здійснена успішна робота під час ворожої повітряної атаки у Дніпропетровській області, де вдало знищено ворожу керовану ракету Х-59. Про це інформує Повітряне командування "Схід".
📢«У Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59», - відзвітували військові.
📅Нагадаємо, що 18 грудня бійці ЗСУ також вдало ліквідували російську ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Це також був результат роботи підрозділу Повітряного командування "Схід".
Ще раніше, 11 грудня, українські Сили оборони повідомили, що знищили російську ракету Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області.
📌Для довідки: Х-59, також відома як "Овід", це високоточна авіаційна ракета, що активно використовується російськими загарбниками. Вона належить до класу "повітря-поверхня" і має середній радіус дії, досягаючи до 290 км у випадку модифікації Х-59МК2, яку російські літаки регулярно використовують для атаки по Україні.