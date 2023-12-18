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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
20 грудня 2023, 12:14

У ніч на 20 грудня 2023 року знищено 18 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 20 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу «Shahed» з окупованого Криму (райони пусків – Чауда, Балаклава).

💥 Усього зафіксовано пуски 19 шахедів, 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей.

🚀 Крім того, противник завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області - рф по Харківщині. Попередньо без постраждалих.

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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