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Суспільна думка
Події
20 грудня 2023, 17:37

У Криму під ударом опинився центр космічного зв’язку та техніка російських окупантів

У ніч на 20 грудня 2023 року в окупованому Криму ймовірно стався черговий «вибуховий» інцидент: атакували Центр далекого космічного зв'язку Повітряно-космічних сил росії. Про події та наслідки цього інциденту інформує російський пропагандистський канал Astra.

🚀За даними російських ЗМІ, у Сакському районі, де розташований центр, були зафіксовані принаймні два прильоти. У результаті атаки пошкоджено одну одиницю військової техніки. Зазначається, що ворожий об'єкт отримав удари високоточними ракетами Storm Shadow.

💥Додатково, три прильоти були зафіксовані в Алушті, де вдарили по території військової частини 28735 Пулковського управління ФСБ, при цьому серед окупантів є поранений.

💥Також було повідомлено, що антена супутникового зв'язку отримала пошкодження внаслідок влучного удару.

📅Нагадаємо, 16 грудня російські окупанти заявили про атаку дронів у Криму і стверджують, що їм нібито вдалося збити 32 безпілотники за допомогою систем ППО.

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