Ситуація щодо російського вторгнення на 21.12.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже понад 350 тис. осіб, знищено понад 930 РСЗВ ворога – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 350270 (+1080) осіб;
- танків ‒ 5828 (+14) од;
- бойових броньованих машин ‒ 10825 (+31) од;
- артилерійських систем – 8226 (+20) од;
- РСЗВ – 932 (+4) од;
- засоби ППО ‒ 611 (+0) од;
- літаків – 324 (+0) од;
- гелікоптерів – 324 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6342 (+26);
- крилаті ракети ‒ 1613 (+1);
- кораблі /катери / warships ‒ 22 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10919 (+48) од;
- спеціальна техніка ‒ 1208 (+5).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!