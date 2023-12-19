У ніч на 21 грудня 2023 року знищено 34 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”

21 грудня 2023, 12:12

У ніч на 21 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із трьох напрямків: Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф.

🛬 Усього зафіксовано пуски 35 «Shahed-136/131», які атакували хвилями у різний час, в період з 20.00 20 грудня по 03.30 21 грудня.

До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

💥 Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

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