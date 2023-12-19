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Суспільна думка
Події
21 грудня 2023, 12:57

Під російським ударом знову Нікополь, загинули люди

Вранці у четвер російські окупанти здійснили чергову атаку на місто Нікополь, використовуючи важку артилерію, що призвело до трагічної загибелі двох жінок у віці 60 та 46 років. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі 21 грудня.

📢«Вранці російська армія вгатила по Нікополю з важкої артилерії. Загарбники вбили двох жінок – 60 та 46 років, – написав він. Також поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку. Постраждалого забрали до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Також внаслідок атаки були пошкоджені чотири приватні будівлі, три господарські споруди та лінія електропередач.

Нагадаємо, за день російські війська здійснили три атаки на Нікополь за допомогою дронів-камікадзе та двічі використовували важку артилерію, що призвело до пошкодження важливих об'єктів міської інфраструктури.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
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