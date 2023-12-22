Ситуація щодо російського вторгнення на 22.12.2023

Загальні втрати російських окупантів становлять уже 351,3 тис. осіб, знищено 8250 артилерійських систем ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 351350 (+1080) осіб;
- танків ‒ 5837 (+9) од;
- бойових броньованих машин ‒ 10843 (+18) од;
- артилерійських систем – 8250 (+24) од;
- РСЗВ – 932 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 611 (+0) од;
- літаків – 324 (+0) од;
- гелікоптерів – 324 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23);
- крилаті ракети ‒ 1613 (+0);
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10944 (+25) од;
- спеціальна техніка ‒ 1217 (+9).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!