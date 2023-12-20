По дорозі в Індію «застрягли» п’ять танкерів з російською нафтою

22 грудня 2023, 12:06

Після введення нових санкцій США, танкери з п'ятьма мільйонами барелів російської нафти сорту Сокіл застрягли в дорозі до індійських нафтопереробних заводів. Про це повідомило видання Bloomberg.

🚢Судна зараз простоюють за милі від пункту призначення, і в одному з випадків вже понад місяць.

Хоча точна причина затримок залишається невідомою, однією з можливих причин може бути вплив санкцій США на танкери, які перевозять російську нафту і порушують цінові обмеження, встановлені країнами "Великої сімки".

В середині жовтня Мінфін Сполучених Штатів запровадив санкції щодо перших двох суден, пов'язаних із торгівлею російською нафтою. Ці обмеження були розширені ще на три судна в середині листопада і ще три на початку грудня.

Шість із восьми суден, які опинилися під санкціями, належать російській державній танкерній компанії ПАТ Совкомфлот.

📅Нагадаємо, що раніше Мінфін США вислав листи з попередженням про можливе тюремне ув'язнення в разі порушення цінової стелі щодо російської нафти для 30 фірм, що контролюють до сотні нафтових танкерів.

Європейський союз також оголосив про посилення контролю за санкціями стосовно російської нафти.