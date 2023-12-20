Держстат розповів як в Україні за рік зросла середня зарплата

22 грудня 2023, 12:49

У третьому кварталі поточного року в Україні спостерігалося зростання середньомісячної зарплати на 22,7%, порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 17 937 грн. Про це повідомлено у звіті Державної служби статистики.

📈Зазначається, що в галузі економік інформації та телекомунікацій цей показник виріс суттєво і склав 37 542 грн (+20,3% до показника III кварталу 2022 року). Також помітне зростання відзначено у фінансовому та страховому секторі - 34 189 грн (+29,8%) та в авіаційному транспорті - 33 205 грн (+21,9%).

📊Найменший рівень середньої заробітної плати фіксується в галузі бібліотечної, архівної та музейної справи - 11 373 грн (+9,9%), у творчості, мистецтві та розвагах - 11 503 грн (+7,4%), а також в освіті - 12 180 грн (+8,2%).

📈Відзначимо, що у другому кварталі поточного року середня зарплата в Україні також зросла, а саме на 25%.