Нічна російська атака: пошкоджено інфраструктурні об’єкти на Одещині та Миколаївщині

22 грудня 2023, 13:21

В ніч на 22 грудня російські загарбники здійснили атаку по Україні за допомогою 28 ударних безпілотників. Над південними регіонами було збито 17 БпЛА типу «Shahed-131/136». Всі ворожі апарати були запущені з тимчасово окупованого Криму, повідомили в Силах оборони півдня України.

💪 Повідомляється, що сили ППО знищили :

10 ворожих БпЛА на Миколаївщині,

4 - на Херсонщині,

3 - на Одещині.

📢«На жаль, не обійшлося без влучань: на Миколаївщині на одному з інфраструктурних об'єктів спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Люди не постраждали», - зазначили в Силах оборони півдня.

На Одещині російські загарбники знов намагались поцілити по припортовій інфраструктурі, але сили ППО спрацювали ефективно. Проте, уламками одного зі збитих БпЛА пошкоджено зерносховище, сталася пожежа, яка була швидко локалізована співробітниками підприємства. Постраждалих не було.