Ситуація щодо російського вторгнення на 23.12.2023

За добу Сили оборони знищили 1040 російських окупантів та 3 літаки ворога: загальні втрати рф становлять понад 352,3 тис. осіб — Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 352390 (+1040) осіб;
- танків ‒ 5854 (+17) од;
- бойових броньованих машин ‒ 10871 (+28) од;
- артилерійських систем – 8286 (+36) од;
- РСЗВ – 932 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 611 (+0) од;
- літаків – 327 (+3) од;
- гелікоптерів – 324 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6384 (+19);
- крилаті ракети ‒ 1613 (+0);
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10995 (+51) од;
- спеціальна техніка ‒ 1223 (+6).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!