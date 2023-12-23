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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
23 грудня 2023, 12:03

Ситуація щодо російського вторгнення на 23.12.2023

За добу Сили оборони знищили 1040 російських окупантів та 3 літаки ворога: загальні втрати рф становлять понад 352,3 тис. осіб — Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 352390 (+1040) осіб;
  • танків ‒ 5854 (+17) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 10871 (+28) од;
  • артилерійських систем – 8286 (+36) од;
  • РСЗВ – 932 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 611 (+0) од;
  • літаків – 327 (+3) од;
  • гелікоптерів – 324 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6384 (+19);
  • крилаті ракети ‒ 1613 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10995 (+51) од;
  • спеціальна техніка ‒ 1223 (+6).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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