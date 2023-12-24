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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
24 грудня 2023, 11:24

Ситуація щодо російського вторгнення на 24.12.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже 353,1 тис. осіб, знищено понад 11 тис. одиниць автотехніки та автоцистерн ворога – Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 353190 (+800) осіб;
  • танків ‒ 5858 (+4) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 10888 (+17) од;
  • артилерійських систем – 8314 (+28) од;
  • РСЗВ – 932 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 611 (+0) од;
  • літаків – 327 (+0) од;
  • гелікоптерів – 324 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6404 (+20);
  • крилаті ракети ‒ 1614 (+1);
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11022 (+27) од;
  • спеціальна техніка ‒ 1229 (+6).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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