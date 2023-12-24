Ситуація щодо російського вторгнення на 24.12.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже 353,1 тис. осіб, знищено понад 11 тис. одиниць автотехніки та автоцистерн ворога – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 353190 (+800) осіб;
- танків ‒ 5858 (+4) од;
- бойових броньованих машин ‒ 10888 (+17) од;
- артилерійських систем – 8314 (+28) од;
- РСЗВ – 932 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 611 (+0) од;
- літаків – 327 (+0) од;
- гелікоптерів – 324 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6404 (+20);
- крилаті ракети ‒ 1614 (+1);
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11022 (+27) од;
- спеціальна техніка ‒ 1229 (+6).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!