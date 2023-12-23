У ніч на 24 грудня 2023 року знищено 14 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”

24 грудня 2023, 11:38

💥 В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 «шахедів» у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.

📅Нагадаємо, в кінці серпня 2023 року Conflict Armament Research (CAR) повідомила, що рф опанувала виробництво «Shahed» та почала використовувати в них власну компонентну базу.

Експерти ідентифікували близько 100 компонентів у більш ніж 30 модулях у збитих дронах. Їхніми виробниками виявилися 22 компанії із 7 країн, зокрема з рф.

Було виявлено, що на «Герань-2» є частиною супутникового навігаційного модуля «Комета» російського виробництва, який інтегрований в основний супутниковий навігаційний блок, позначений як «В-105».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 24.12.2023