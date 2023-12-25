Ситуація щодо російського вторгнення на 25.12.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять 353,9 тис. осіб, знищено 329 літаків ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 353950 (+760) осіб;
- танків ‒ 5877 (+19) од;
- бойових броньованих машин ‒ 10919 (+31) од;
- артилерійських систем – 8347 (+33) од;
- РСЗВ – 934 (+2) од;
- засоби ППО ‒ 613 (+2) од;
- літаків – 329 (+2) од;
- гелікоптерів – 324 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6436 (+32);
- крилаті ракети ‒ 1616 (+2);
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11075 (+53) од;
- спеціальна техніка ‒ 1234 (+5).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!