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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
25 грудня 2023, 11:35

Ситуація щодо російського вторгнення на 25.12.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять 353,9 тис. осіб, знищено 329 літаків ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 353950 (+760) осіб;
  • танків ‒ 5877 (+19) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 10919 (+31) од;
  • артилерійських систем – 8347 (+33) од;
  • РСЗВ – 934 (+2) од;
  • засоби ППО ‒ 613 (+2) од;
  • літаків – 329 (+2) од;
  • гелікоптерів – 324 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6436 (+32);
  • крилаті ракети ‒ 1616 (+2);
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11075 (+53) од;
  • спеціальна техніка ‒ 1234 (+5).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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