За минуло добу знищено 28 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”, 2 авіаційні ракети та 2 винищувача окупантів

25 грудня 2023, 11:50

У ніч на 25 грудня 2023 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу «Shahed» із районів Чауда, Балаклава – Крим та двома авіаційними ракетами.

💥 В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

💥 Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря.

Обидві – знищено!

💥 Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил також знищено два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині (про який повідомляли увечері) та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.

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