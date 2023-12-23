Уламками російських БпЛА пошкоджено інфраструктуру в Одесі та ще в двох областях

25 грудня 2023, 12:17

Внаслідок падіння уламків збитих російських БпЛА зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури в Одесі, кількох окремих приміщень у Роздільнянському районі Одеської області, складів у Херсонській області та кількох будівель на Дніпропетровщині. Про це повідомили Сили оборони Півдня та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у понеділок, 25 грудня.

📢«Уламками збитого БпЛА спричинено пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі також уламками під час збиття пошкоджено недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об'єкта, пожежу оперативно ліквідовано», - зауважили у Силах оборони.

📢Також повідомляється, що в Бериславському районі Херсонської області пошкоджені складські приміщення, де спалахнула пожежа, проте її оперативно ліквідували. На щастя, обійшлося без постраждалих.

📢Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в Павлоградському районі фрагменти ворожого дрона пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна. У Дніпровському районі залишки дрона російської федерації впали на територію непрацюючого підприємства, внаслідок чого загорілася одноповерхова будівля. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

📅Нагадаємо, що вночі війська рф здійснили атаку по Україні за допомогою 31 ударного безпілотника типу "шахед" та двох авіаційних ракет. Повітряні сили знищили 28 ворожих дронів і обидві ракети. Також повідомлялося, що Збройні Сили України за добу здійснили збиття двох літаків російської федерації та ліквідували 760 окупантів.