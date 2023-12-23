Під російським вогнем опинилась Чорнобаївка, є загибла людина – ОВА

25 грудня 2023, 12:51

У ніч на 25 грудня Чорнобаївка опинилася під обстрілами російської федерації, внаслідок яких зафіксовано принаймні 25 «прильотів» з ворожої артилерії, за повідомленням Херсонської ОВА.

📢«Внаслідок обстрілів пошкоджено 26 будинків, спортзал, освітній та медичний заклади, сільськогосподарський об’єкт, дорожню інфраструктуру, а також три комунальні автобуси. На жаль, загинула 37-річна місцева жителька. Її тіло виявили в одній зі знищених осель», - наголошено в ОВА.

🛫Вночі російські окупанти також протягом понад 6,5 годин здійснювали атаку на південні регіони з використанням дронів і ракет. Зафіксовано атаку понад 23 ударними безпілотниками, усі з яких були збиті системами протиповітряної оборони.

💪Загалом протягом ночі сили протиповітряної оборони знищили в повітрі 28 російських бойових безпілотників, дві авіаційні ракети та два винищувачі ворога.

У свою чергу, російські пропагандисти втішають свою аудиторію розповідями про "збиті" в Україні F-16 та байками про знищення від 5 до 12 літаків, хоча жоден F-16 ще не перебуває в Україні, підкреслили у Повітряних силах.