У Криворізькому районі силами ППО знищено російську ракету Х-59

25 грудня 2023, 16:58

Сили протиповітряної оборони України здійснили успішне знищення російської керованої авіаційної ракети Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області в понеділок, 25 грудня. Інформацію про це надали військовослужбовці Повітряного командування "Схід".

📢«Керована авіаційна ракета Х-59 у Криворізькому районі Дніпропетровської області знищена!», - повідомили представники військових сил. Додаткові деталі наразі не розголошуються.

📅Нагадаємо, що в неділю ввечері, 24 грудня, російська армія здійснила напад на південні регіони України, використовуючи "Шахеди". Атака тривала 6,5 годин. У ніч на 25 грудня, російські терористи здійснили новий напад за допомогою дронів-камікадзе "Shahed" та двох авіаційних ракет. Зусиллям протиповітряної оборони було збито більшість ворожих цілей. У результаті вдалої роботи ЗСУ також були знищені два винищувачі російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що протягом лише тижня російські терористи втратили п'ять літаків. Це Різдво ставить правильний настрій на весь наступний рік – настрій наших можливостей.