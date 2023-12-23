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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
25 грудня 2023, 17:01

Народний депутат України, голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексій Кузнєцов вітає українців з Різдвом Христовим

Дорогі співвітчизники!

Цього року Україна вперше за період незалежності відзначає Різдво Христове разом з іншими країнами Європи 25 грудня.

У день Різдва Христового українці єднаються у спільній молитві за наших мужніх захисників та захисниць, за перемогу України, за мир та добробут на нашій землі!

Всіх вірян, які сьогодні відзначають Різдво, вітаю із цим світлим Святом!

Бажаю вам та вашим близьким здоров’я та добробуту, родинної злагоди та непохитної віри у все найкраще!

Христос народився! Славімо його!

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