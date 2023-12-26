Ситуація щодо російського вторгнення на 26.12.2023

За добу Сили оборони знищили 1010 російських загарбників та великий десантний корабель ворога: загальні втрати рф становлять майже 355 тис. осіб — Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 354960 (+1010) осіб;
- танків ‒ 5899 (+22) од;
- бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од;
- артилерійських систем – 8366 (+19) од;
- РСЗВ – 934 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 614 (+1) од;
- літаків – 329 (+0) од;
- гелікоптерів – 324 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22);
- крилаті ракети ‒ 1618 (+1);
- кораблі /катери ‒ 23 (+1) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од;
- спеціальна техніка ‒ 1239 (+5).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!