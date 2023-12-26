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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
26 грудня 2023, 11:21

Ситуація щодо російського вторгнення на 26.12.2023

За добу Сили оборони знищили 1010 російських загарбників та великий десантний корабель ворога: загальні втрати рф становлять майже 355 тис. осіб — Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 354960 (+1010) осіб;
  • танків ‒ 5899 (+22) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од;
  • артилерійських систем – 8366 (+19) од;
  • РСЗВ – 934 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 614 (+1) од;
  • літаків – 329 (+0) од;
  • гелікоптерів – 324 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22);
  • крилаті ракети ‒ 1618 (+1);
  • кораблі /катери ‒ 23 (+1) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од;
  • спеціальна техніка ‒ 1239 (+5).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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