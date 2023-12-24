26 грудня 2023, 17:17 Дві російські авіаційні ракети було збито на Дніпропетровщині Українські захисники у вівторок, 26 грудня, ліквідували дві російські ракети у Дніпропетровській області. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід». 📢«В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59», – йдеться в офіційному повідомленні. Нагадаємо, українські захисники за вечір і ніч на 26 грудня знищили 13 російських ударних БпЛА типу «шахед» та великий десантний корабель «новочеркаськ» у тимчасово окупованому Криму. 📢«Шматки ще одного корабля «підводного чорноморського флоту рф» збирають по всій Феодосії досі», – резюмують місцеві Телеграм-канали. Також, за минулу добу ЗСУ ліквідували понад тисячу російських окупантів. Джерело: Повітряне командування «Схід» irtafax.com