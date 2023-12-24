Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
26 грудня 2023, 17:17

Дві російські авіаційні ракети було збито на Дніпропетровщині

Українські захисники у вівторок, 26 грудня, ліквідували дві російські ракети у Дніпропетровській області. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід».

📢«В Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59», – йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники за вечір і ніч на 26 грудня знищили 13 російських ударних БпЛА типу «шахед» та великий десантний корабель «новочеркаськ» у тимчасово окупованому Криму.

📢«Шматки ще одного корабля «підводного чорноморського флоту рф» збирають по всій Феодосії досі», – резюмують місцеві Телеграм-канали.

Також, за минулу добу ЗСУ ліквідували понад тисячу російських окупантів.

Джерело: Повітряне командування «Схід»
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: