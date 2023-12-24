26 грудня 2023, 11:31 У ніч на 26 грудня 2023 року знищено 13 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та великий десантний корабель З 18:30 25 грудня по 03:00 26 грудня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу «Shahed». 🛬 Усього зафіксовано пуски 19 «шахедів» із районів Балаклава – Крим та Приморсько-Ахтарсь – рф. 💥 В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей. 🔥 Близько 02.30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» в районі Феодосії. Результат – «на ліцо»! ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 26.12.2023 Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com