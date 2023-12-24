У ніч на 26 грудня 2023 року знищено 13 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та великий десантний корабель

З 18:30 25 грудня по 03:00 26 грудня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу «Shahed».
🛬 Усього зафіксовано пуски 19 «шахедів» із районів Балаклава – Крим та Приморсько-Ахтарсь – рф.
💥 В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.
🔥 Близько 02.30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» в районі Феодосії. Результат – «на ліцо»!
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