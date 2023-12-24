Про знищення російського корабля в Криму путіну доповів шойгу

26 грудня 2023, 13:43

Міністр оборони на росії, сергій шойгу, вже доповів президенту путіну про вибуховий інцидент у районі тимчасово окупованої Феодосії, де Збройні сили України знищили великий десантний корабель «новочеркаськ». Про це повідомляє російське агентство Інтерфакс, посилаючись на прессекретаря президента рф дмитра пєскова.

📢«Міністр оборони шойгу доповів володимиру путіну про удар ЗСУ по Феодосії та пошкодження великого десантного корабля Новочеркаськ», - зазначив він.

📅Нагадаємо, що сьогодні вночі тактична авіація Повітряних сил ЗСУ використала крилаті ракети для атаки на великий десантний корабель «новочеркаськ» Чорноморського флоту росії в районі Феодосії. Збройні сили України повідомили, що на борту корабля були боєприпаси, а також ймовірно нова партія іранських "шахедів".

📌Міністерство оборони на росії підтвердило, що корабель отримав пошкодження у результаті ракетного удару, здійсненого з літаків Су-24.