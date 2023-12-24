Мобілізація по-новому: обмеження, штрафи та покарання

26 грудня 2023, 14:14

У Верховній Раді України зареєстровані два нові законопроєкти, спрямовані на вдосконалення та посилення системи покарань за ухилення від військової служби. Один із них пропонує внесення загальних змін щодо процесу мобілізації, військового обліку та служби, тоді як другий законопроєкт №10378 – про удосконалення мобілізації та військового обліку, передбачає посилення покарання за ухилення від мобілізації.

У згаданому документі передбачено, що громадяни мають створити свій електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного або резервіста, відповідно до встановлених нормативів уряду України. Цей електронний кабінет стане основним каналом отримання повідомлень з вимогою з'явитися у відповідних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Крім того, через електронний кабінет призовника, або через відповідну службу надання адміністративних послуг, обов'язково треба буде зробити оновлення облікових даних протягом 60 днів з моменту початку мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження.

Тих, хто свідомо проігнорує вимогу Уряду створити згаданий електронний кабінет, буде очікувати:

заборона на виїзд за кордон;

блокування всіх операцій з рухомим та нерухомим майном;

заборону отримувати водійські права та кермувати власним транспортним засобом;

обмеження права в користуванні власними коштами та іншими цінностями;

неможливість укласти кредитний догові, договір позики;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Дані обмеження обіцяють зняти, що наголошується в законопроєкті, якщо військовозобов’язаний або резервіст виконає необхідні положення третьої статті 22 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Законопроєкт №10378 також передбачає посилення покарання за ухилення від мобілізації, та передбачає наступні штрафні санкції за:

порушення правил військового обліку (наприклад, за ухилення від постановки на облік) - від 8 500 до 17 000 грн (зараз - 3 400-5 100 грн).

порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію пересічних громадян штраф - від 25 500 до 34 000 грн. для посадовців - від 34 000 до 85 000 грн.

порушення законодавства під час дії особливого періоду - можливе затримання на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з'ясування обставин правопорушення – до трьох діб.

ухилення від мобілізації наразі передбачено – передбачено від трьох до п'яти років позбавлення волі. Після прийняття змін до закону дане покарання може бути застосоване в тому числі для громадян, які відмовляють від проходження медичного огляду (ВЛК).

Також повідомлялось, що в Україні пропонується ввести базову військову підготовку строком до 5 місяців для всіх чоловіків на заміну строкової служби.