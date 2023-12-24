На Херсонщині загинуло двоє цивільних від російських обстрілів

26 грудня 2023, 14:26

Херсонщина знову опинилася під обстрілами зі сторони російських загарбників. На жаль, не минуло без жертв. Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації, Олександр Прокудін, у своєму Telegram-каналі у вівторок, 26 грудня.

📢«Окупаційні війська атакували Херсонщину. Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 прильотів.Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків. Під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка. Також близько 10:40 росіяни обстріляли Тягинку. Травми, несумісні з життям, отримала одна людина», - йдеться в повідомленні голови ОВА.

Раніше було повідомлено, що за останню добу російські війська здійснили 74 обстріли по Херсонщині, які призвели до поранень одного мирного мешканця. Варто відзначити, що окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Під ворожими ударами опинились об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі.