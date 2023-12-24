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Суспільна думка
Події
26 грудня 2023, 14:26

На Херсонщині загинуло двоє цивільних від російських обстрілів

Херсонщина знову опинилася під обстрілами зі сторони російських загарбників. На жаль, не минуло без жертв. Про це повідомив голова Херсонської обласної адміністрації, Олександр Прокудін, у своєму Telegram-каналі у вівторок, 26 грудня.

📢«Окупаційні війська атакували Херсонщину. Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 прильотів.Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків. Під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка. Також близько 10:40 росіяни обстріляли Тягинку. Травми, несумісні з життям, отримала одна людина», - йдеться в повідомленні голови ОВА.

Раніше було повідомлено, що за останню добу російські війська здійснили 74 обстріли по Херсонщині, які призвели до поранень одного мирного мешканця. Варто відзначити, що окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Під ворожими ударами опинились об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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