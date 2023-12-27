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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
27 грудня 2023, 11:50

Ситуація щодо російського вторгнення на 27.12.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже 355,7 тис. осіб, знищено понад 5900 танків ворога – Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 355750 (+790) осіб;
  • танків ‒ 5913 (+14) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 10973 (+17) од;
  • артилерійських систем – 8376 (+10) од;
  • РСЗВ – 934 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 616 (+2) од;
  • літаків – 329 (+0) од;
  • гелікоптерів – 324 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6471 (+13);
  • крилаті ракети ‒ 1620 (+2);
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11140 (+31) од;
  • спеціальна техніка ‒ 1240 (+1).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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