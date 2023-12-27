Ситуація щодо російського вторгнення на 27.12.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже 355,7 тис. осіб, знищено понад 5900 танків ворога – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 355750 (+790) осіб;
- танків ‒ 5913 (+14) од;
- бойових броньованих машин ‒ 10973 (+17) од;
- артилерійських систем – 8376 (+10) од;
- РСЗВ – 934 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 616 (+2) од;
- літаків – 329 (+0) од;
- гелікоптерів – 324 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6471 (+13);
- крилаті ракети ‒ 1620 (+2);
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11140 (+31) од;
- спеціальна техніка ‒ 1240 (+1).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!