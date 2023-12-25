Нічна атака «шахедів» на Одещину: є загиблі та поранені

27 грудня 2023, 12:43

Внаслідок російської атаки на передмістя Одеси у ніч на 27 грудня одна людина загинула на місці, ще один чоловік помер у лікарні. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у середу, 27 грудня.

Повідомлялось, що в Одесі уламки ворожих БпЛА типу "шахед" впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон потрапив на дачні будинки у передмісті Одеси, спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

📢За уточненими даними, поранення отримали четверо людей, серед яких 17-річний підліток. Він залишається в лікарні, інші постраждалі – жінка та чоловік лікуються амбулаторно.

🛫Бойова робота зі знищення російських БпЛА "шахедів" тривала протягом семи годин. Безпілотники були запущені у дві хвилі з інтервалом у 15 хвилин. Сили оборони ліквідували 17 ворожих дронів у зоні своєї відповідальності. Так, в Одеській області - 12, у Миколаївській – 3, Вінницькій – 2.