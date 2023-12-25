На російському кораблі «новочеркаськ» під час атаки ЗСУ перебували 77 моряків – ЗМІ

27 грудня 2023, 14:00

На російському великому десантному кораблі "новочеркаськ" перебували 77 моряків у момент атаки ЗСУ. Згідно з інформацією, отриманою 27 грудня від російського телеграм-каналу ASTRA, яке позиціює себе як незалежне видання, 33 з них вважаються зниклими безвісти, а 19 отримали поранення.

На місці удару, який призвів до сильного вибуху, детонації та подальшої пожежі на кораблі, за зазначенням джерела, нібито виявлено уламки крилатої далекобійної британської ракети Storm Shadow.

Цей боєприпас влучно вдарив у носову частину великого десантного корабля. Також з російських джерел повідомлялось, що під час атаки загинула працівниця охорони порту Надія Товщина, 64 роки.

🚀ЗСУ здійснили вдалу атаку на великий десантний корабель Чорноморського флоту рф "новочеркаськ" у порту Феодосія в тимчасово окупованому Криму в ніч проти 26 грудня, використовуючи крилаті ракети з літаків.

🔥За даними опублікованими «Радіо Свобода» супутниковими знімками, корабель повністю згорів і потонув. На його борту можливо перебували дві тисячі "шахедів" або велика кількість боєприпасів.

💥Знищена посудина розлетілась по Феодосії на шматки, які російські пропагандисти знаходили за сотні метрів від місця базування колишнього ВДК в потру.