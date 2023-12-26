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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
28 грудня 2023, 11:41

У ніч на 28 грудня 2023 року знищено 7 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 28 грудня 2023 року російські окупанти атакували вісьмома БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф.

💥 Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.

📅Нагадаємо, що на думку українського уряду, постачання БпЛА «Mohajer» та «Shahed» з Ірану до росії порушує Резолюцію Ради Безпеки ООН 2231. Дрони «Mohajer» виробляє Qods Aviation, на яку поширюється положення Резолюції № 2231 про замороження активів. Тому 19 жовтня 2022 року Україна запросила експертів ООН для перевірки походження дронів-камікадзе.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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