28 грудня 2023, 11:41 У ніч на 28 грудня 2023 року знищено 7 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” У ніч на 28 грудня 2023 року російські окупанти атакували вісьмома БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф. 💥 Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей. 📅Нагадаємо, що на думку українського уряду, постачання БпЛА «Mohajer» та «Shahed» з Ірану до росії порушує Резолюцію Ради Безпеки ООН 2231. Дрони «Mohajer» виробляє Qods Aviation, на яку поширюється положення Резолюції № 2231 про замороження активів. Тому 19 жовтня 2022 року Україна запросила експертів ООН для перевірки походження дронів-камікадзе. Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com