Вовчанськ на Харківщині під російським обстрілом, є жертви

28 грудня 2023, 12:15

Вранці російські окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині, є загибла та поранена людина. Про це в четвер, 28 грудня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

📢«Черговий акт тероризму росіян проти цивільного населення. Близько 10-ї години відбувся ворожий обстріл (попередньо з РСЗВ) Вовчанська, що в Чугуївському районі. На жаль, 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні», - зазначено в повідомленні.

Також від снаряда російських окупантів поранення отримала 63-річна жінка, допомогу якій було надано на місці.

За даними Харківської ОВА, внаслідок цього обстрілу загорівся автомобіль.

📅Нагадаємо, що росіяни вранці 27 грудня обстріляли Новоберислав Херсонської області. Повідомлялось, що загинув 59-річний чоловік.