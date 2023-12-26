Нацполіція не буде роздавати повістки бо вже й так сприяє мобілізації

28 грудня 2023, 13:29

Голова Національної поліції України Іван Вигівський не підтримав пропозиції надати поліції повноваження для роздачі мобілізаційних повісток самостійно, без участі військових. Він зазначив, що поліція і так має дуже багато своєї роботи. Про це йдеться в інтерв'ю «Українським Новинам»

До того ж, зазначив Вигівський, поліція і так максимально допомагає та сприяє мобілізації.

📢«У нас дуже багато свого функціонала, і ми вважаємо, що кожен повинен займатися своєю роботою. Ми й так підхоплюємо різноманітні моменти. Чому? Бо поліція найбільший правоохоронний орган, тому ми і підставляємо плече іншим правоохоронним структурам, і якщо ми цього не будемо робити, то деякі важливі напрямки роботи просто впадуть. З одного боку, ми документуємо сотні кримінальних правопорушень серед представників ТЦК і СП, де вони отримують неправомірну вигоду, і таким чином люди не йдуть служити. Виходить, що ми будемо з одного боку документувати, а з іншого ще й повістки роздавати? Тому, я вважаю, що в нас достатньо роботи. Ми й так максимально допомагаємо стосовно мобілізації, встановлюємо місця знаходження ухилянтів», – розповів Вигівський.

📅Нагадаємо, 25 січня Кабмін подав до парламенту резонансний законопроєкт про посилення та «вдосконалення» мобілізації, військового обліку та служби.