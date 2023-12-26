На Харківщині поранено трьох жінок під час російського обстрілу

28 грудня 2023, 14:02

Сьогодні вранці село Глушківка Куп'янського району Харківщини потрапило під авіаудар з боку російських загарбників, що призвело до поранень серед цивільного населення. Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини в четвер, 28 грудня.

💥За інформацією поліції, авіаудар був завданий близько 11:00, що призвело до руйнування одного будинку та пошкодження трьох інших. У пошкоджених будинках виявлено витік газу.

Внаслідок ворожого авіаудару постраждали три жінки віком 58, 60 та 76 років, яким надається невідкладна медична допомога.

📅Нагадаємо, раніше було повідомлено, що російські війська також обстріляли Вовчанськ Харківської області, де 66-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні. Пораненій 63-річній жінці допомогу надали на місці обстрілу.

📌Також повідомлялось, що 27 грудня опинився під черговим російським обстрілом Новоберислав Херсонської області, загинув 59-річний чоловік.