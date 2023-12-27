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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
30 грудня 2023, 11:57

У ніч на 30 грудня 2023 року знищено 5 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 30 грудня 2023 року російські окупанти атакували десятьма БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда (Крим).

💥 П’ять безпілотників збито протиповітряною обороною в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей.

Основний удар – прифронтова зона Херсонщини.

Шахе́д-136 (Shahed або Герань-2 у російських окупантів) — іранський дрон-камікадзе розробки Shahed Aviation, вперше представлений публіці у 2020 році. Вперше був представлений у 2020 році. Ймовірно, конструкція БПЛА заснована на ізраїльському протирадіолокаційному IAI Harpy.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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