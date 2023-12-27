У ніч на 30 грудня 2023 року знищено 5 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 30 грудня 2023 року російські окупанти атакували десятьма БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда (Крим).
💥 П’ять безпілотників збито протиповітряною обороною в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей.
Основний удар – прифронтова зона Херсонщини.
Шахе́д-136 (Shahed або Герань-2 у російських окупантів) — іранський дрон-камікадзе розробки Shahed Aviation, вперше представлений публіці у 2020 році. Вперше був представлений у 2020 році. Ймовірно, конструкція БПЛА заснована на ізраїльському протирадіолокаційному IAI Harpy.