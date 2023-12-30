Ситуація щодо російського вторгнення на 30.12.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.12.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 30.12.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 358270 (+750) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 5969 (+16) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11053 (+20) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 8434 (+17) од;
- РСЗВ / MLRS – 939 (+1) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 621 (+1) од;
- літаків / aircraft – 329 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6554 (+15);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1708 (+88);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11244 (+29) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1260 (+6).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо!/ Let's win together!