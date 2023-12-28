На росії поскаржились на масовану атаку за допомогою БпЛА

30 грудня 2023, 12:36

У міністерстві оборони на росії повідомили, що вночі на 30 грудня відбувалась атака безпілотники в декількох російських областях, при цьому вказано, що в одному з регіонів, за їхніми словами, є потерпілі.

За повідомленням російського відомства, їхня система протиповітряної оборони впоралася із перехопленням 32 українських безпілотників над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей. Крім того, вони стверджують, що над Білгородською областю було знищено 13 реактивних снарядів.

Губернатор в'ячеслав гладков повідомив, що внаслідок удару снаряда загинула одна людина, а четверо отримали поранення. Також він зазначив, що деякі житлові будинки та автомобілі отримали пошкодження.

ЗМІ на росії пишуть, що в Брянську вночі два безпілотники атакували завод «Кремній», одне з ключових підприємств російської мікроелектроніки. На ньому, зокрема виготовляють компоненти для систем ППО «Панцир» і ракетних комплексів «Іскандер».

Представники української влади та військові наразі не коментують цю інформацію. У ніч на 17 грудня також повідомлялось про аналогічну атаку за допомогою 35 безпілотників у Липецькій, Ростовській та Волгоградській областях на росії.