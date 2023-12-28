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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
30 грудня 2023, 12:48

Зросла кількість жертв у Києві після масованої російської атаки

У Києві, в Шевченківському районі, з-під завалів складського приміщення витягли ще два тіла. Таким чином, станом на ранок суботи 30 грудня, загальна кількість загиблих від атаки росії на столицю зросла до 13 людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

📌Зазначено, що загалом в місті постраждало 32 людини, 17 з яких перебувають у лікарнях столиці.

🔥Уламки російських ракет впали у декількох районах міста та призвели до пожежі на складах у Шевченківському районі Києва, яку рятувальники ліквідовували до вечора.

📅Нагадаємо, що 29 грудня росія влаштувала одну з найбільш інтенсивних та масованих повітряних атак по Україні, використовуючи ракети та безпілотники, які були націлені на житлові райони, об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти по всій території країни.

❗Унаслідок атаки російських загарбників загинуло понад 30 людей, а понад 160 осіб отримали поранення. Відповідно до цієї ситуації Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання.

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