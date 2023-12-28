Зросла кількість жертв у Києві після масованої російської атаки

30 грудня 2023, 12:48

У Києві, в Шевченківському районі, з-під завалів складського приміщення витягли ще два тіла. Таким чином, станом на ранок суботи 30 грудня, загальна кількість загиблих від атаки росії на столицю зросла до 13 людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

📌Зазначено, що загалом в місті постраждало 32 людини, 17 з яких перебувають у лікарнях столиці.

🔥Уламки російських ракет впали у декількох районах міста та призвели до пожежі на складах у Шевченківському районі Києва, яку рятувальники ліквідовували до вечора.

📅Нагадаємо, що 29 грудня росія влаштувала одну з найбільш інтенсивних та масованих повітряних атак по Україні, використовуючи ракети та безпілотники, які були націлені на житлові райони, об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти по всій території країни.

❗Унаслідок атаки російських загарбників загинуло понад 30 людей, а понад 160 осіб отримали поранення. Відповідно до цієї ситуації Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання.