По Запоріжжю завдано удару російським «Іскандером»

30 грудня 2023, 13:15

Російські окупанти у суботу, 30 грудня, здійснили чергову атаку на Запоріжжя ракетою, попередньо – «Іскандер-М». Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко у своєму Телеграм-каналі.

🚀З його слів, силами протиповітряної оборони (ППО) ракету було знищено. Її рештки впали на відкриту територію на околицях міста Запоріжжя.

📅Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі сьогодні оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару 29 грудня, внаслідок якого загинули 9 людей.

📌Нагадаємо, росія вночі 30 грудня здійснила атаку по Україні за допомогою десяти ударних безпілотників типу «шахед», сили ППО ліквідували половину з них.

* фото ілюстративне