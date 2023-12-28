Тіло 16-ої жертви російської атаки виявлено під завалами у Києві – КМВА

30 грудня 2023, 13:37

Кількість загиблих людей внаслідок наймасованішої ракетної атаки російських загарбників у Києві зросла до 16 осіб. Про це в суботу, 30 грудня, повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА) в офіційному телеграм-каналі.

Вказано, що рятувальники виявили ще одне тіло загиблої людини під завалами.

Раніше було повідомлено, що з-під завалів дістали ще два тіла жертв російської агресії. Пошуково-рятувальна операція досі триває.

Також, в останнє повідомлялося про 13 загиблих внаслідок російського удару по Києву.

📅Нагадаємо, 29 грудня рф здійснила одну з найбільш інтенсивних та масованих повітряних атак по Україні з використанням ракет і безпілотників, націлених на житлові райони, об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти по всій території України.

❗Внаслідок російської атаки загинули понад 30 людей, понад 160 отримали поранення.