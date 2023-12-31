Ситуація щодо російського вторгнення на 31.12.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 31.12.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 359230 (+960) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 5977 (+8) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11070 (+17) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 8464 (+30) од;
- РСЗВ / MLRS – 943 (+4) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 623 (+2) од;
- літаків / aircraft – 329 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6591 (+37);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1709 (+1);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11292 (+48) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1268 (+8).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо!/ Let's win together!