Херсон під російським обстрілом: вже семеро травмованих під час ворожої атаки

31 грудня 2023, 13:02

Російські війська вдарили по Херсону, спочатку повідомлялось про поранення трьох людей. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в Telegram у неділю, 31 грудня.

📢«Обстрілу зазнав Корабельний район міста. Наразі відомо про трьох поранених у Херсоні внаслідок "братських привітань" з лівого берега. Чоловіки 52 і 55 років та 71-річна жінка ушпиталені з травмами різного ступеня тяжкості», - написав він.

Згодом, за медичною допомогою звернулось ще двоє потерпілих. На момент обстрілу Корабельного району Херсона з боку російських окупаційних військ, близько 10:20 ранку, вони перебували в автівці. – надав уточнення голова Херсонської МВА.

За даними Офісу генерального прокурора, російські війська обстріляли Херсон із важкої артилерії. Одна з жертв, яка перебувала на вулиці під час атаки, дістала серйозні поранення та отримує лікування у медичному закладі.

Також було госпіталізовано 71-річну жінку, яка постраждала внаслідок обстрілу у своїй оселі.

У місті зафіксовано значні пошкодження цивільної інфраструктури, серед яких магазин, житлові будинки та транспортні засоби.

📢«Збільшилась кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу армією рф Корабельного району Херсона. До медиків звернулися ще двоє чоловіків 48 і 71 років. Це вже семеро травмованих під час ворожої атаки на Херсон о 10.20», – повідомив Роман Мрочко у своєму Телеграм-каналі.

📅Нагадаємо, в ніч на 30 грудня у Херсоні внаслідок атаки ворожого безпілотника було знищено адмінбудівлю. У навколишніх будинках вибуховою хвилею пошкоджено вікна.