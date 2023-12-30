Кількість жертв від російського удару по Києву знову зросла – КМВА

31 грудня 2023, 14:23

Кількість загиблих від російської атаки на Київ 29 грудня знову зросла до 23 людей. Продовжуються рятувальні роботи, з-під завалів дістали ще два тіла. Про це повідомлено пресслужбою Київської міської військової адміністрації в неділю, 31 грудня.

📢«На жаль, тіла загиблих внаслідок ракетного удару продовжують знаходити. Рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла», - йдеться у повідомленні.

На цей час вже відомо про 23 загиблих в результаті ракетного обстрілу Києва 29 грудня, раніше повідомлялося про 21 загиблого.

📅Нагадаємо, 29 грудня російські загарбники здійснили по Україні масований ракетний удар, спрямованим на соціальну і критичну інфраструктуру. Сили протиповітряної оборони знищили 27 "Шахедів" та 87 крилатих ракет. У Києві було оголошено день жалоби, а робота рятувальників триває.