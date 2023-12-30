Звернення народного депутата України, голови Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Олексія Кузнєцова з нагоди нового 2024-го року

31 грудня 2023, 15:02

Дорогі українці!

Позаду 2023-й рік – рік боротьби українського народу за власну землю та свободу. Рік суворих випробувань для всієї нашої нації та для кожного з нас: випробувань на стійкість, сміливість, єдність та людяність.

У новому 2024-му році ми мусимо продовжити боротьбу за нашу країну. Допоки є загроза для нашої нації, для кожного українця, маємо боронити країну, боронити українців та наближати нашу спільну Перемогу.

Тож, бажаю Вам, шановні співвітчизники, у новому 2024-му році невичерпних сил та мужності, які б допомогли гідно пройти будь-які життєві труднощі! Бажаю незгасної віри у найкраще; ентузіазму та натхнення на нові звершення на благо України!

Міцного здоров’я та стабільного добробуту Вам та вашим близьким!

Шануємо тих, хто ціною власного життя та здоров’я виборов для нас право зустріти новий рік у незалежній Україні!

Дякуємо тим, хто у цю новорічну ніч знаходиться у війську!

Слава Україні! Слава Збройним силам!