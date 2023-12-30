У Смілі на Черкащині загинула одна з дев’яти постраждалих від російської атаки

31 грудня 2023, 15:40

У Смілі, Черкаського району, повідомляється про загибель однієї з дев'яти людей, які постраждали від ракетного удару росії 29 грудня. Про це повідомив Ігор Табурець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації у неділю, 31 грудня.

📢«Трагічна звістка… Російська ракета забрала життя 61-річної жительки Сміли Надії Іванівни Голуб. З п'ятниці, коли ворог поцілив по місту, лікарі боролись за її життя. Та на жаль... Співчуття рідним і всій громаді. Не пробачимо!», - поділився він у своєму телеграм-каналі.

У п'ятницю, росія влаштувала ракетний удар по житловому сектору Сміли, де постраждали дев'ять людей, включаючи дитину, і було пошкоджено 51 приватний будинок.

📅Нагадаємо, що 29 грудня відбувся наймасованіший ракетний удар росії по Україні з початку повномасштабної війни. 31 грудня кількість жертв у Києві сягнула 23 людини, а в Дніпрі — сім.