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Суспільна думка
Події
01 січня 2024, 12:34

У новорічну ніч на 1 січня 2024 року знищено 87 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed». Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

🛬 Усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників «Shahed-136/131». Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з ТОТ Херсонської та Запорізької областей.

У більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу по маршруту слідування безпілотників. Також була загроза застосування аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» через зліт винищувачів МіГ-31К.

Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України.

💥 У Новорічну ніч захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА – 87 із 90 «Shahed-136/131».

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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