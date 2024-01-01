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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
01 січня 2024, 12:46

Ситуація щодо російського вторгнення на 01.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.01.24 were approximately:

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 360010 (+780) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 5983 (+6) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 11087 (+17) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 8482 (+18) од,
  • РСЗВ / MLRS – 943 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 625 (+2) од,
  • літаків / aircraft – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 6657 (+66),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1709 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 11330 (+38) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 1277 (+9)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Разом переможемо! / Let's win together!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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