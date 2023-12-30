Існує загроза цунамі на побережжі Японії через сильний землетрус, людей просять евакуюватись

01 січня 2024, 14:28

Сильний землетрус магнітудою 7,6 за шкалою Ріхтера стався в Японії в понеділок, 1 січня. Спочатку реєстрували підземні поштовхи магнітудою 5,7, але потім наступив значно сильніший афтершок, повідомило агентство Reuters.

У зв’язку із цією надзвичайною ситуацією японські енергетичні компанії розпочали негайні перевірки стану атомних об’єктів. Компанія Tokyo Electric Power повідомила про перевірку атомної електростанції "Касівадзакі-Каріва", яка є найбільшою у світі, і її реактори наразі знаходяться у зупиненому стані. Також у країні зупинено рух швидкісних поїздів "Сінкансен".

За даними агентства, на західному узбережжі Японії оголошено загрозу цунамі, де хвилі можуть досягати висоти п'яти метрів. Влада закликає місцевих мешканців території близької до узбережжя негайно залишити цю зону, а також у прямому ефірі радить людям забиратись на покрівлі будівель для забезпечення їхньої безпеки та порятунку.

Важливо відзначити, що найсильніший землетрус в історії Японії трапився 11 березня 2011 року з магнітудою 9,1. Повторні поштовхи призвели до обвалу стіни на першому реакторі АЕС “Фукусіма-1”, що стало причиною радіоактивного забруднення. В результаті стихійного лиха загинуло майже 16 тисяч людей.