Донеччина під російськими обстрілами, поранено п’ятьох людей – ОВА

01 січня 2024, 16:38

У Донецькій області за минулу добу п'ять мирних жителів отримали поранення внаслідок обстрілів російських агресорів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у своєму каналі у Telegram в понеділок, 1 січня.

📢«Бахмутський район. У Торецькій ТГ поранені три людини: дві у Торецьку й одна у Нью-Йорку. В Часовоярській ТГ пошкоджені п’ять приватних будинків, п’ять багатоповерхівок, дві промислові будівлі», - повідомив він.

За словами Філашкіна, ще двоє людей отримали поранення в Покровському районі, включаючи 9-річну дитину. Також у Покровську ракетним ударом було пошкоджено 15 будинків, дві лікарні, котельню та газопровід.

📢«Курахівська ТГ під вогнем Ураганів і артилерії – у зоні ураження центр міста, приватний сектор і промзона, є пряме влучання в будинок. В Авдіївці поранено одну людину. У Гродівській ТГ пошкоджено 12 будинків, у Новогродівській ТГ обстріляно Галицинівку», - розповів голова ОВА.

З його слів, у Вугледарській територіальній громаді Волноваського району було пошкоджено будинок у Новоукраїнці та сільськогосподарські будівлі в Богоявленці.

📢«Краматорський район. Увечері ворог обстріляв Костянтинівку з Ураганів – пошкоджено п’ять приватних будинків, газогін та лінії електропередач. В Лиманській ТГ чотири рази обстріляне Торське», - додав Філашкін.