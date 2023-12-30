Повідомляється про «приліт» по штабу російських окупантів у Лисичанську – соцмережі

01 січня 2024, 17:40

«Приліт» або ж у народі – «бавовна» зафіксовано в тимчасово окупованому Лисичанську в ніч на понеділок, 1 січня. Удар було спрямовано на будівлю із російськими військовими. Про це повідомляють «Новини Донбасу» на своєму Telegram-каналі.

Факт влучного удару по Лисичанську сьогодні вночі підтверджено окупаційною "адміністрацією" міста.

📢«О 00:40 (за Києвом о 23:40) вулиці міста освітили розриви снарядів… Але навіть дива у новому році на нашому боці — внаслідок обстрілу жоден мирний житель не постраждав» – стверджують російські загарбники.

Чисельні російські Telegram-канали повідомили, що українські військові, нібито, вдарили по самому розташуванню козацького добровольчого загону Кубань (БАРС-16), солдати якого базувалися у 94-му училищі в Лисичанську.

📅Нагадаємо, що сьогодні в Запорізькій області в тимчасово окупованому місті Токмак було зафіксовано три гучні вибухи.

* фото ілюстративне